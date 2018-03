Barbara Palacios (Barbarot Wines), Bryan MacRobert (Laventura Wines) y Sandra Bravo (Sierra de Toloño)

Paula Fernández

Bárbara ¿Nos puedes contar cómo ha sido la creación de Puppy?

Puppy está enfocado a los viñedos nuevos que he ido plantando en los últimos años. COmo decíamos antes, creo que el viñedo necesita su tiempo para alcanzar el pleno equilibrio. Por eso decidí sacar un vino más fresco con estas uvas. Mis vinos Barbarot son además vinos de reserva por tiempo en barrica y botella y quería hacer algo más fresco. Estos dos son los motivos por los que ha salido este vino: nuevos viñedos y nuevos proyectos. Me gustaría llamarlo 'cachorro' pero no es fácil pronunciar en otros idiomas. Es un vino con una semicrianza porque creo que el toque de madera es necesario para la finura pero sin cargarlo demasiado de madera (no uso nuevas, sino de segundo vino).