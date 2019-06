Videochat con Lauren Rosillo (Finca Valpiedra)

Steave McGarrett

Qué vino es el que más le gusta tomar en su casa. Y no vale decir que no bebe en casa...

No, bebo y mucho... jajaja. NO suelo repetir muchas veces de vino pero ahora me tiran mucho los vinos viejos, de más de 40 años e intento buscar esa botella que me emociona. De hecho, hoy vamos a comer con un blanco de Rioja del 59...